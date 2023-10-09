Кулеба: чем ближе к выборам в США, тем больше будет сложных моментов

КИЕВ. 9 октября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов. Об этом он заявил в интервью Forbes, пишет УНН.

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"Это урок для всех. Мы активно работаем с Конгрессом, общаемся с администрацией Белого дома, чтобы в дальнейшем избегать подобных инцидентов. Но должны понимать – чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов", - сказал Кулеба в ответе на вопрос по поводу принятия 30 сентября Конгрессом США временного финансирования правительства без предоставления Украине 6 млрд долл. помощи и почему так произошло.

Детали

По его словам, проблемы с принятием нового американского бюджета — это "яркий момент политической борьбы". Он отметил, что фракция "трампистов" создала политический цейтнот, поставив перед выбором: либо шатдаун правительства США, либо его избегание при условии вынесения украинского вопроса на отдельное голосование.

В то же время Кулеба подчеркнул, что предварительные голосования по Украине в Конгрессе США показали, что голоса за поддержку есть.

Министр напомнил, что во время визита в США Президент Украины Владимир Зеленский имел "очень откровенные разговоры" с лидерами Республиканской и Демократической партий, спикером Палаты представителей, руководством Сената, президентом США Джозефом Байденом, американским министром обороны. Он убежден: никакого перерыва в получении Украиной помощи от Соединенных Штатов Америки или ее уменьшения не возникнет.

На вопрос о реформах Кулеба ответил, что движущей силой реформ в Украине является прежде всего сама Украина, а не ее партнеры.

Он также подчеркнул, что россия под руководством путина останется угрозой для Украины в долгосрочной перспективе. Соответственно Украине нужно делать все для того, чтобы государство могло существовать и развиваться рядом с асимметричной по всем параметрам угрозой.

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