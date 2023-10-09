Был послом Украины в странах Бенилюкса, Британии и Северной Ирландии: умер дипломат Владимир Василенко

КИЕВ. 9 октября. УНН. На 86 году жизни скончался дипломат, юрист-международник Владимир Василенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

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"Народные депутаты - члены комитета гуманитарной и информационной политики выражают соболезнования в связи со смертью известного дипломата, юриста-международника Владимира Василенко", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в свое время доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко приложил много усилий к подготовке и принятию Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он также является одним из авторов декларации о суверенитете Украины.

Василенко представлял Украину на различных международных площадках, в частности, в Генеральной Ассамблее ООН. Был Послом Украины в странах Бенилюкса, Великобритании, Северной Ирландии.

Дополнение

В сентябре сообщалось, что в Тель-Авиве, в больнице, на 79-м году жизни умер народный артист и бывший нардеп Ян Табачник.