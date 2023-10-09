Венецианская комиссия обнародовала рекомендации относительно украинского закона о нацменьшинствах

КИЕВ. 9 октября. УНН. Венецианская комиссия, которая является совещательным органом Совета Европы, опубликовала заключение относительно украинского закона о национальных меньшинствах Украины (№9610), сообщает УНН со ссылкой на обнародованный документ комиссии.

Цитата

“Венецианская комиссия приветствует существенные улучшения в пересмотренном законе "О национальных меньшинствах (общинах)", поданном на рассмотрение Верховной Рады Украины. Венецианская комиссия высоко оценивает усилия украинской власти, направленные на выполнение рекомендаций Венецианской комиссии и привести Закон "О национальных меньшинствах (общинах)" в соответствие с международными стандартами", - говорится в сообщении.

Комиссия отметила, в частности, следующие положительные изменения в законе:

возможности для людей, не принадлежащих к национальным меньшинствам, организовывать публичные мероприятия для людей, принадлежащих к нацменьшинствам;

определение понятия" сопровождение " мероприятия, а также увеличение количества лиц, необходимых для обеспечения устного перевода мероприятия на государственном языке;

бесплатное обеспечение учебниками школ, принадлежащих к национальным меньшинствам;

государственная поддержка языков, находящихся под угрозой исчезновения;

определение полномочий и задач центров национальных меньшинств, а также терминологии, используемой в отношении населенных пунктов, в которых традиционно проживают представители национальных меньшинств.

Однако Венецианская комиссия отмечает, что ряд ключевых рекомендаций не были выполнены или выполнены лишь частично. Это относится, в частности, к следующему:

перенос положений уголовного характера в специальное законодательство, применимое ко всем лицам;

по-прежнему мало участников, которые должны ходатайствовать о синхронном переводе;

слишком широкая свобода усмотрения для определения "специализированного книжного магазина" и отсутствие изменений в отношении обязательств, связанных с издательством книг и книжными магазинами;

отсутствие уверенности в официальных надписях и общей информации, переведенной на язык меньшинства;

чрезмерное бремя рекламы на языках меньшинств;

отсутствие точной формулировки состава центров национальных меньшинств;

ограничение на использование русского языка языка продлено на слишком долгий период.

Венецианская комиссия рекомендует пересмотреть закон и выполнить рекомендации, касающиеся отсутствия мер, гарантирующих свободу выражения мнений и право меньшинств пользоваться своей культурой и использовать свой язык в сфере средств массовой информации, обязательства предоставлять материалы предвыборной агитации как на украинском языке, так и на языках и национальных меньшинств, и рекомендаций по образованию.

“Признавая, что украинская власть сделала шаги в правильном направлении, комиссия приходит к выводу, что ряд ключевых рекомендаций не был выполнен или выполнен не в полном объеме, и выражает надежду,что законодательство будет в дальнейшем совершенствоваться с учетом ключевых рекомендаций”, - говорится в заявлении.

Напомним

В сентябре Верховная Рада приняла законопроект №9610 О внесении изменений в закон “О национальных меньшинствах (сообществах) Украины”.