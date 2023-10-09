Еврокомиссия остановила финансовую помощь Палестине общим объемом почти 700 миллионов евро

КИЕВ. 9 октября. УНН. Европейская комиссия приостановила финансирование проектов развития на палестинских территориях вслед за Германией и Австрией. Об этом в соцсети Х сообщил еврокомиссар по вопросам соседства Оливер Варгеи, пишет УНН.

Цитата

«Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа являются переломным моментом. Здесь не может быть обычного бизнеса. Как крупнейший донор палестинцев, Европейская комиссия пересматривает весь свой портфель проектов развития на общую сумму 691 млн евро», – написал Оливер Варгеи.

Детали

Он уточнил, что все выплаты уже приостановлены, а проекты переведены на ревизию. При этом новые бюджетные предложения, в т. ч. на 2023 год, отложены до дальнейшего уведомления. Происходит комплексная оценка всего портфеля помощи.

Напомним

Правительства Германии и Австрии приостановили предоставление финансовой помощи палестинским территориям после нападения на Израиль. При этом Германия планировала выделить 125 миллионов евро в течение этого года и следующего. Австрия планировала выделить 19 миллионов евро.