Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,58 -0,0389  EUR: 38,65 0,1127 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт: Иран пока не решится на прямое военное столкновение с Израилем, но будут поддерживать террористов
Эксперт: Иран пока не решится на прямое военное столкновение с Израилем, но будут поддерживать террористов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8430

Еврокомиссия остановила финансовую помощь Палестине общим объемом почти 700 миллионов евро

Еврокомиссия остановила финансовую помощь Палестине общим объемом почти 700 миллионов евро

КИЕВ. 9 октября. УНН. Европейская комиссия приостановила финансирование проектов развития на палестинских территориях вслед за Германией и Австрией. Об этом в соцсети Х сообщил еврокомиссар по вопросам соседства Оливер Варгеи, пишет УНН.

Цитата

«Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа являются переломным моментом. Здесь не может быть обычного бизнеса. Как крупнейший донор палестинцев, Европейская комиссия пересматривает весь свой портфель проектов развития на общую сумму 691 млн евро», – написал Оливер Варгеи.

Детали

Он уточнил, что все выплаты уже приостановлены, а проекты переведены на ревизию. При этом новые бюджетные предложения, в т. ч. на 2023 год, отложены до дальнейшего уведомления. Происходит комплексная оценка всего портфеля помощи.

Напомним

Правительства Германии и Австрии приостановили предоставление финансовой помощи палестинским территориям после нападения на Израиль. При этом Германия планировала выделить 125 миллионов евро в течение этого года и следующего. Австрия планировала выделить 19 миллионов евро.

Источник: УНН
Теги: Еврокомиссия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.