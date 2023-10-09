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Мэра Сум на два месяца отстранили от должности

Мэра Сум на два месяца отстранили от должности

КИЕВ. 9 октября. УНН. Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство правоохранителей и отстранил от занимаемой должности мэра города Сумы Александра Лысенко, который был разоблачен на взятке, передает УНН.

Цитата

"... следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и отстранил от занимаемой должности мэра города Сумы, который совместно директором Департамента инфраструктуры Сумской области разоблачен на просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен", - сообщили в САП.

Срок отстранения - 2 месяца.

Дополнение

4 октября Высший антикоррупционный суд арестовал мэра Сум Александра Лысенкос возможностью внесения залога в размере 3 млн грн.

Прокурор настаивал на применении Лысенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.

6 октября стало известно, что за Лысенко внесли залог в размере 3 млн грн.

Напомним

Мэру Сум Александру Лысенко и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн.

Его сообщнику — директору Департамента инфраструктуры Сумской области также инкриминируется ч. 4 ст. 368 УК Украины.

2 октября мэр города и директор Департамента были разоблачены “на горячем” сразу после получения третьей части оговоренных средств — 1 430 000 гривен.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Сумы и Сумская область
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