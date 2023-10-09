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Посольство ищет чартер, который вывезет украинцев из Израиля в Молдову - дипломат

Посольство ищет чартер, который вывезет украинцев из Израиля в Молдову - дипломат

КИЕВ. 9 октября. УНН. Посольство Украины в Израиле ищет чартер, который вывезет украинцев в Молдову. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает со ссылкой на телеканал "Мы-Украина".

Детали

Дипломат подчеркнул, что в посольстве круглосуточно работает горячая линия для граждан, желающих уехать из Израиля.

"Наши граждане, которые, как правило, находились в Израиле временно как туристы и не искали убежища, а просто приехали - кто-то к семье, кто-то на святые места, кто-то на конференцию или какие-то публичные мероприятия и застряли. Мы оказали помощь, нашли спонсоров, и поселили их временно в отеле. И пытаемся найти чартер, который по себестоимости вывезет их в Молдову. Мы этим занимаемся, "горячая линия" работает круглосуточно... Бесплатно мы это сделать не сможем", - сообщил Корнийчук.

Напомним

Как сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко, украинские дипломаты получили более 100 обращений от украинцев, которые не могут выехать из Израиля, посольство сейчас формирует список таких граждан и параллельно идет работа над поиском решения относительно путей выезда из Израиля. 

Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль
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