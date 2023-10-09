Это вопрос часов, потому что иначе будет поздно: посол рассказал о подготовке к эвакуации граждан Украины из Сектора Газа

КИЕВ. 9 октября. УНН. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал о подготовке к эвакуации граждан Украины из Сектора Газа и подчеркнул, что "это вопрос часов, потому что иначе будет поздно", передает УНН со ссылкой на канале "Мы-Украина".

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"Сейчас формируем списки граждан, которые хотят выехать в Египет через Единый пограничный пункт, который пока открыт. Наши дипломаты их там встретят, документируют, потому что часто люди едут с просроченными или поврежденными документами", - сообщил посол.

Добавим

Корнийчук отметил, что эвакуация украинцев из Сектора Газа должна состояться как можно быстрее.

"Если эта ситуация продолжится до начала наземной операции, то нам не удастся даже этого сделать, то есть нам надо действовать максимально быстро. Когда начинается наземная операция, перекрываются все границы по периметру. И мы не сможем даже в Египет помочь эвакуироваться. Это вопрос часов, и поэтому мы работаем 24/7", - резюмировал он.

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Напомним

Как сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко, украинские дипломаты получили более 100 обращений от украинцев, которые не могут выехать из Израиля, посольство сейчас формирует список таких граждан и параллельно идет работа над поиском решения относительно путей выезда из Израиля.