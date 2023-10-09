Зеленский завтра посетит Румынию: что известно

КИЕВ. 9 октября. УНН. Завтра Президент Украины Владимир Зеленский посетит Румынию, передает УНН со ссылкой на канцелярию президента Румынии.

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"Президент Румынии Клаус Иоганнис примет Президента Украины Владимира Зеленского во вторник, 10 октября, во дворце Котрочень по случаю его официального визита в Румынию по приглашению главы румынского государства", - говорится в сообщении.

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В сообщении отмечается, что визит подтверждает продолжение безусловной поддержки Румынией Украины в контексте незаконной войны россии против этой страны, а также особый характер двусторонних отношений между Румынией и Украиной, их потенциал и необходимость обсуждения на высшем уровне проектов и представляющих общий интерес.

"...углубленные политические консультации в Бухаресте между президентом Клаусом Иоганнисом и президентом Владимиром Зеленским позволят проанализировать масштабные меры, принятые и предпринятые Румынией в поддержку Украины, с целью их консолидации, а также обсуждения ситуации в регионе...", - говорится в сообщении.

По данным канцелярии, президент Румынии подчеркнул конструктивные и прагматические подходы в приоритетных сферах двустороннего сотрудничества и общих интересов, особенно в отношении расширения трансграничных связей, развития экономических отношений, европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также полного соблюдения прав лиц, принадлежащих к нацменьшинствам.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Президент Зеленский посетит с официальным визитом Румынию.