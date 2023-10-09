Зеленский провел совещание с разведчиками и дипломатами по ситуации в Израиле

КИЕВ. 9 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями нашей разведки, ГУР и внешней разведки, с нашими дипломатами по ситуации в Израиле, передает УНН.

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"Сегодня был очень насыщенный день. Различные совещания, и среди них особенно важны касающиеся новой международной ситуации. Провел совещание с руководителями нашей разведки, ГУР и внешней разведки, с нашими дипломатами по ситуации в Израиле и вокруг него и по общей ситуации на Ближнем Востоке", - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

Президент подчеркнул, что "это имеет принципиальное значение для нас – не только для Украины, а всей Европы".

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Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массовой атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 9 октября в ВВС Израиля указали, что военные возобновили контроль над всеми городами у границы с Газой.