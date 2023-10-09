В ООН обеспокоены отсутствием системы возвращения депортированных россией украинских детей

КИЕВ. 9 октября. УНН. Управление ООН по правам человека заявили об обеспокоенности из-за отсутствия системы возвращения украинских детей, которых принудительно вывезли в россию за время полномасштабного вторжения. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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“Управление Верховного комиссара ООН по правам человека по-прежнему серьезно обеспокоено тем, что не существует устоявшейся системы возвращения украинских детей, которые были вывезены в другие регионы на оккупированной россией территории или в российскую федерацию. Среди детей, которые связались со своей семьей после того, как родственники поехали в рф, чтобы забрать их, некоторые говорили, что подверглись сами или были свидетелями психологического или физического насилия со стороны тамошнего педагогического персонала”, − подчеркнула заместитель Верховного комиссара Нада Аль-Нашиф на Совете ООН по правам человека в Женеве.

Детали

Украинские власти заявили, что идентифицировали и проверили почти 20 тысяч детей, которые были насильственно вывезены в Россию во время войны.

Сейчас Украине удалось репатриировать более 400 детей. И эта работа продолжается. Комиссар по правам человека Украины призвал к усилению международного давления на москву, чтобы помочь Киеву вернуть детей домой.

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Напомним

Ранее УНН писал О том, что Украине не хватает международных механизмов, что бы возвращать украинских детей, которых незаконно вывезли в россию.

В сентябре Палата общин канадского парламента единогласно приняла резолюцию Об осуждении депортации украинских детей в россию и признала это геноцидом и военным преступлением.

Тогда же в сентябре Международный уголовный суд обвинил президента россии владимира путина и уполномоченного рф по правам ребенка Марию Львову-Белову в военном преступлении в незаконной депортации сотен украинских детей.