​​Школьники НУШа будут иметь учебники. На печать выделили еще более 500 млн гривен — Минобразования

КИЕВ. 10 октября. В. В свежепринятом законе об изменениях в госбюджет на 2023 год приняли справку о выделении дополнительных 552,8 млн грн на печать учебников. В частности, за эти средства чиновники планируют компенсировать нехватку учебных пособий для учащихся 5‑го и 6‑го классов. О дополнительном финансировании сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Украины, передает УНН.

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"С помощью дополнительного финансирования нам удастся напечатать учебники для 5 и 6 классов НУШ. Планируем выпустить книги по английскому и другим иностранным языкам, курсу «здоровье, безопасность и благополучие», этике, искусству, технологиям для 5 классов, а также по информатике, курсу «здоровье, безопасность и благосостояние» и этике для 6 классов", — сообщили в Министерстве образования.

Детали

За счет государства также будут напечатаны учебники по истории Украины для учащихся 5 классов. А при финансировании от международных доноров Минобразования планируют напечатать книги по украинскому языку, математике и естественным наукам.

В планах также переиздание учебников по украинской и зарубежной литературе и пособий по информатике.

Остальные учебники для 6 классов уже напечатали за госсударственніе деньги. А при поддержке международных партнеров хотят в этом году издать еще искусство и географию.

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Контекст

Нехватка учебников для школьников одна из самых острых проблем современного украинского образования. Особенно сложной является ситуация с книгами по программе НУШ для 5,6 и 7 классов. Как показал сентябрь 2023 года, дети в новый учебный год вступили в лучшем случае с половиной тех учебников, которые нужны.

Как пояснил министр образования и науки Украины Оксен Лесной, дефицит учебных пособий произошел из-за полномасштабного вторжения рф в 2022 году. Потому что средства заложены на учебники, направили на оборону Украины. Поэтому пятый класс НУШ в прошлом году был вынужден учиться без книг вообще. А нынешние ученики первого и 10 классов будут учиться по книгам, которые уже есть в библиотеках школ.