Выплаты продолжатся: ЕС отказался от приостановки помощи Палестине

КИЕВ. 10 октября. УНН. В понедельник Европейский Союз уточнил, что выплаты помощи палестинцам не будут приостановлены. ЕС был вынужден отреагировать на комментарий одного из его официальных лиц, который сказал, что выплаты будут прекращены. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

После комментариев еврокомиссар по кризисному управлению Вархели Янез Ленарч заявил, что гуманитарная помощь палестинцам действительно продолжится.

"Хотя я решительно осуждаю террористическую атаку ХАМАС, защита гражданских лиц и уважение международного гуманитарного права крайне важны", - сказал Ленарч. «Гуманитарная помощь ЕС нуждающимся палестинцам будет продолжаться столько, сколько потребуется».

Дополнение

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи заявил в серии сообщений в социальных сетях, что комиссия приостанавливает все палестинское финансирование до дальнейшего рассмотрения в свете атаки ХАМАС на Израиль.

В заявлении, опубликованном после его выступления, Европейская комиссия заявила, что «начинает срочный пересмотр помощи ЕС для Палестины», но «этот пересмотр не касается гуманитарной помощи, предоставляемой в рамках европейских операций по гражданской защите и гуманитарной помощи (ECHO)».

«В дополнение к действующим гарантиям, цель этого пересмотра состоит в том, чтобы гарантировать, что никакое финансирование ЕС косвенно не позволит какой-либо террористической организации совершать нападения на Израиль», — заявила Комиссия, добавив, что «однозначно осуждает террористические атаки ХАМАС против Израиля на выходных».

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель также повторил в понедельник, что пересмотр помощи ЕС Палестине, объявленный Еврокомиссией, «не приостановит надлежащие выплаты».

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