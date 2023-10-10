В США хотят принять годовой пакет помощи Украине на 50-100 млрд долларов - WSJ

КИЕВ. 10 октября. УНН. Конгресс Соединенных Штатов от обеих партий планирует в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине в размере от 50 до 100 млрд долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Сенаторы Конгресса подчеркнули, что сочли более целесообразным принять один большой пакет помощи, чем несколько меньших. Это" придаст Украине чувство уверенности "и будет лучше"с политической точки зрения".

Указанный пакет могут принять с 16 октября, когда Сенат вернется с каникул, до 17 ноября - дата окончания текущего законопроекта о временных расходах.

Конгресс настроен оптимистично в отношении принятия пакета. Сумма его пока еще обсуждается. Сенатор-республиканец Линдсей Грэм предложил выделить 60-70 млрд долларов, в то же время сенатор-демократ Ричард Блюменталь, сказал, что цифра должна быть ближе к 100 млрд долларов. Меньше с тем, последний заявил, что готов пойти на компромисс, если республиканцы предложат пакет в 60 млрд долларов.

Напомним

Ожидается, что на этой неделе администрация Байдена объявит о новом пакете вооружений для Украины.





.