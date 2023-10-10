Главнокомандующий США призывает Конгресс действовать так, чтобы удовлетворить потребности в оружии Украины и Израиля одновременно

КИЕВ. 10 октября. УНН. Главнокомандующая армией США Кристин Вормут в понедельник заявила, что Конгрессу нужно будет одобрить дополнительное финансирование, чтобы гарантировать, что планы Пентагона по производству и приобретению боеприпасов смогут одновременно удовлетворить потребности как Израиля, так и Украины, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Кристин Вормут сделала комментарий, потому что Палата представителей США фактически парализована, потому что республиканцы работают над выбором нового спикера.

Вашингтон пообещал помощь Израилю после нападений ХАМАС, в том числе путем отправки боеприпасов, причем первая партия помощи в сфере безопасности, как ожидается, поступит в ближайшие дни.

«Одна вещь, которая действительно важна с точки зрения боеприпасов, в частности, и нашей способности поддерживать как потенциально израильтян, так и украинцев одновременно, это дополнительное финансирование от Конгресса, чтобы иметь возможность увеличить наши возможности, с точки зрения нашей способности расширять производство, а затем также заплатить за сами боеприпасы", - сказал Вормут журналистам на мероприятии в армии.

«нам нужна дополнительная поддержка со стороны Конгресса. Так что я надеюсь, что скоро мы увидим это».

Вормут сказала, что армия все еще находится на «ранних стадиях» рассмотрения запросов Израиля о поддержке, в том числе о том, повлияет ли оказание такой помощи на военную готовность США. США проводили аналогичные проверки, взвешивая запросы Украины о помощи.

Начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж также выразил оптимизм, сказав: «я уверен, что мы сможем предоставить им то, о чем они просили».

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