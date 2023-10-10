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Зеленский ввел в действие решение СНБО о более 21% ВВП на безопасность и оборону

Зеленский ввел в действие решение СНБО о более 21% ВВП на безопасность и оборону

Владимир Зеленский

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о предложениях в Государственный бюджет Украины на 2024 год относительно предусмотрения в бюджете не менее 21,6% ВВП для сектора безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в президентском указе №682/2023 от 9 октября, пишет УНН.

Детали

Согласно решению СНБО, Кабмину поручено "предусмотреть при доработке проекта Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 21,6 процента валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины, при этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 1 692 613 млн гривен".

Также, согласно решению, Кабмин должен "принять в 2024 году меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины" по ряду приоритетных направлений, некоторые из которых в документе указаны с пометкой "для служебного пользования". Среди открытых в указе пунктов:

  • усиление способностей и удовлетворение первоочередных потребностей сил безопасности и обороны Украины в вооружении, военной и специальной технике, ракетах и боеприпасах путем их закупки, ремонта, восстановления и модернизации;
  • надлежащее содержание личного состава сил безопасности и обороны Украины; реализация социальных гарантий;
  • усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью;
  • усовершенствование системы охраны и повышение уровня защиты государственной границы Украины;
  • реализация государственной политики в сфере кибербезопасности;
  • разминирование территории Украины.

Правительству поручено также принять меры по обеспечению "своевременного и в полном объеме финансирования в 2024 году для Министерства обороны Украины, других органов сектора безопасности и обороны Украины на выплату денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских".

Министерству финансов поручено обеспечить в течение 2024 года своевременное финансирование расходов Госбюджета, предусмотренных для органов сектора безопасности и обороны Украины, в полном объеме.

Источник: УНН
Теги: СНБО, оборона, указы, Владимир Зеленский, Бюджет-2024

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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