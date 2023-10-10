Зеленский прибыл в Бухарест: запланированы переговоры с президентом Румынии

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что прибыл в Румынию с официальным визитом, пишет УНН.

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"Я прибыл в Бухарест, Румыния, для переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и укрепления наших добрососедских отношений", - отметил Зеленский в X.

Детали

Президент указал, что совершает "официальный визит к нашим добрым соседям, которые поддержали нас в самый трудный момент и чья поддержка со временем только растет".

"Буду рад видеть господина президента Румынии Клауса Йоханниса - у нас большой спектр тем для переговоров. (...) Будем говорить сегодня о дальнейшем взаимодействии с безопасностью, развитии авиационной и других оборонных коалиций, усилении нашей ПВО, общей архитектуре безопасности в регионе Черного моря и отношениях с нашими партнерами", - указал Зеленский в Telegram.

По его словам, прежде всего Украина благодарна Румынии за искреннюю и масштабную помощь, "которая значительно усиливает нашу защиту". "А также – за максимально конструктивную солидарность, которая дает нашим странам возможность вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной. Мы уже наладили сотрудничество, которое поддерживает стабильность многих других народов, и можем его еще расширить", - указал Президент.

"Этот визит принесет пользу обоим нашим народам", - заключил Глава государства.

Напомним

Зеленский и президент Румынии уже встречались в Испании на саммите Европейского политического сообщества.