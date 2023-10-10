Президент подписал законопроект о публичном открытии е-деклараций

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о восстановлении электронного декларирования с правкой об открытом доступе (№9534), сообщает УНН со ссылкой на карточку проекта закона.

Детали

Документ называется “Предложения Президента Украины к Закону О внесении изменений в некоторые законы Украины Об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения”.

Согласно ему возвращаются и публично открываются электронные декларации.

Напомним

Ранее Зеленский ветировал законопроект об е-декларировании, который оставлял реестры закрытыми на год. Перед тем петицию с такой просьбой к нему подписали рекордным количеством голосов - более 83 тысяч.

В обновленной версии Глава государства предложил Верховной Раде сделать открытым доступ к реестру деклараций, но в то же время учесть ряд особенностей относительно определенных групп декларантов.

Верховная Рада проголосовала за публичное открытие электронных деклараций 20 сентября.