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Президент подписал законопроект о публичном открытии е-деклараций

Президент подписал законопроект о публичном открытии е-деклараций

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о восстановлении электронного декларирования с правкой об открытом доступе (№9534), сообщает УНН со ссылкой на карточку проекта закона.

Детали

Документ называется “Предложения Президента Украины к Закону О внесении изменений в некоторые законы Украины Об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения”.

Согласно ему возвращаются и публично открываются электронные декларации.

Напомним

Ранее Зеленский ветировал законопроект об е-декларировании, который оставлял реестры закрытыми на год. Перед тем петицию с такой просьбой к нему подписали рекордным количеством голосов - более 83 тысяч.

В обновленной версии Глава государства предложил Верховной Раде сделать открытым доступ к реестру деклараций, но в то же время учесть ряд особенностей относительно определенных групп декларантов.

Верховная Рада проголосовала за публичное открытие электронных деклараций 20 сентября.

Источник: УНН
Теги: декларация, Владимир Зеленский
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