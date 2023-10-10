В Молдове опровергли, что Коболев является советником Санду

КИЕВ. 10 октября. УНН. Экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, который сейчас находится в Украине под следствием, консультирует власти Молдовы по энергетическим вопросам, но не является советником президента страны Майи Санду. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в администрации президента Молдовы, по рекомендации Европейской комиссии Андрей Коболев действительно бесплатно консультировал молдавские власти. Там отметили, что это произошло в разгар энергетического кризиса 2021-2022 годов, когда Коболев еще не находился под следствием.

"Сейчас Андрей Коболев консультирует Министерство энергетики Молдовы по вопросам, связанным с аудитом "Молдовагаз". Его опыт полезен, поскольку предприятие "Нафтогаз", которое он возглавлял, смогло отсудить у "Газпрома" около 4,6 млрд долл.", - подтвердили в администрации Санду.

В то же время там подчеркнули, что "Андрей Коболев не является советником президента Молдовы Майи Санду".

Ранее

СМИ сообщили, что Коболев заявил, что является "советником президента Молдовы".

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