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Зеленский встретился с президентом Румынии: начались переговоры

Зеленский встретился с президентом Румынии: начались переговоры

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, передает УНН со ссылкой на онлайн-трансляцию в Facebook.

Детали

Состоялась официальная церемония встречи с Зеленского с Йоханнисом.

В начале встречи прозвучали гимны двух государств, после чего Зеленский поздоровался на румынском языке с почетным караулом.

"Я начал переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. На повестке дня – оборонное сотрудничество, безопасность Черного моря и экономическое сотрудничество с упором на развитие инфраструктуры и создание рабочих мест в обеих странах. Украинско-румынское партнерство является фактором стабильности для Европы и за ее пределами", - написал Зеленский в X.

Дополнение

Сегодня, 10 октября, Зеленский прибыл в Бухарест. У него были запланированы переговоры с президентом Румынии. Зеленский сообщал, что стороны будут говорить о дальнейшем взаимодействии в сфере безопасности, развитии авиационной и других оборонных коалиций, усилении украинской ПВО, общей архитектуре безопасности в регионе Черного моря и отношениях с партнерами.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Румыния, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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