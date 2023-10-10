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Украина и Румыния решила поднять отношения до уровня стратегического партнерства

Украина и Румыния решила поднять отношения до уровня стратегического партнерства

КИЕВ. 10 октября. УНН. Украина и Румыния решили начать процесс поднятия отношений до уровня стратегического партнерства. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

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“Сегодня мы решили вместе начать конкретно процесс поднятия отношений между Румынией и Украиной до уровня стратегического партнерства. Я рад, что мы сегодня подписали вместе с Зеленским совместное заявление, которое подчеркивает эти принципиальные рамки дальнейшего сотрудничества”, - сказал Йоханнис.

Он отметил, что Румыния, как страна сосед и партнер обязана рассматривать отношения с Украиной в долгосрочной перспективе.

“Я заверил сегодня Президента Зеленского в том, что Румыния и румынское общество полны решимости поддерживать многосторонне и содержательно Украину и украинский народ, в том числе помощь военного характера столько времени, сколько потребуется для победы над российским агрессором, освобождения всей территории”, — рассказал Йоханнис.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Источник: УНН
Теги: Украина, Румыния, Владимир Зеленский
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