Румыния готова содействовать экспорту украинских зерновых на мировые рынки

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Клаус Йоханнис подтвердил готовность Румынии работать рядом с международными партнерами для того, чтобы способствовать экспорту украинских зерновых на мировые рынки. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

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«Я подтвердил готовность Румынии работать рядом с другими международными партнерами с тем, чтобы способствовать экспорту украинских зерновых на мировые рынки», - сказал Йоханнис.

Он отметил, что таким образом Румыния поддерживает украинскую экономику.

«Было согласовано уже удвоение возможностей транзита через румынские порты до 4 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Через Румынию транзита на сегодня почти 60% общего объема экспорта зерна из Украины. Фактически с начала войны более 27 млн тонн зерновых из Украины транзитировали в нашу страну. Я уверяю вас сегодня господин Президент, что мы прилагаем все усилия продолжения поддержки Украины…», - рассказал Йоханнис.

Дополнение

Импорт зерновых из Украины и Республики Молдова будет разрешен только румынским фермерам и переработчикам на основании лицензии.