Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,55 -0,0300  EUR: 38,48 -0,1706 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Гороскоп затмений: астролог рассказала, какие изменения могут ждать мир
Гороскоп затмений: астролог рассказала, какие изменения могут ждать мир
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5970

Румыния готова содействовать экспорту украинских зерновых на мировые рынки

Румыния готова содействовать экспорту украинских зерновых на мировые рынки

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Клаус Йоханнис подтвердил готовность Румынии работать рядом с международными партнерами для того, чтобы способствовать экспорту украинских зерновых на мировые рынки. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Я подтвердил готовность Румынии работать рядом с другими международными партнерами с тем, чтобы способствовать экспорту украинских зерновых на мировые рынки», - сказал Йоханнис.

Он отметил, что таким образом Румыния поддерживает украинскую экономику.

«Было согласовано уже удвоение возможностей транзита через румынские порты до 4 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Через Румынию транзита на сегодня почти 60% общего объема экспорта зерна из Украины. Фактически с начала войны более 27 млн тонн зерновых из Украины транзитировали в нашу страну. Я уверяю вас сегодня господин Президент, что мы прилагаем все усилия продолжения поддержки Украины…», - рассказал Йоханнис.

Дополнение

Импорт зерновых из Украины и Республики Молдова будет разрешен только румынским фермерам и переработчикам на основании лицензии.

Источник: УНН
Теги: зерно, Украина, Румыния
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.