Уже скоро заработает "зерновой коридор" из Украины через Молдову в Румынию – Зеленский

КИЕВ. 10 октября. УНН. Скоро заработает «зерновой коридор» из Украины через Молдову в Румынию. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, передает корреспондент УНН.

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«Отдельно я хочу отметить одно из стратегических направлений нашего сотрудничества. В «треугольнике» Украина-Румыния-Молдова мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы. Прежде всего это экономическое развитие», - сказал Зеленский.

Он отметил, что уже были достигнуты хорошие результаты в развитии логистики в этом «треугольнике».

«Уже скоро заработает зерновой коридор из Украины через Молдову в Румынию. Это образец того, как много мы можем сделать вместе, что будет иметь значительное, высокое значение не только для нас, но и для Европы и мира в целом», - отметил Зеленский.

Президент отметил, что этот проект окажет благоприятное влияние на развитие бизнеса всех стран-участниц.

«Очень важно, что сотрудничество между Украиной, Румынией и Молдовой дает стимул для развития бизнеса, инфраструктуры и рабочих мест для наших народов», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Президент Клаус Йоханнис подтвердил готовность Румынии работать рядом с международными партнерами для того, чтобы способствовать экспорту украинских зерновых на мировые рынки.