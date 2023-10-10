Андрей Пышный опроверг информацию о своей отставке

КИЕВ. 10 октября. УНН. Глава Национального банка Андрей Пышный в Facebook опроверг информацию об увольнении, передает УНН.

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"В перерыве между встречами с удивлением узнал, что я якобы написал заявление об увольнении с должности главы НБУ и выбрал для этого именно Марракеш. Эта информация не соответствует действительности", - написал Пышный.

Он заявил, что "работаем дальше" и "обязательно вернемся в Украину с результатами".

Напомним

Ранее появилась информация, что Пышный подал в отставку с должности по состоянию здоровья.