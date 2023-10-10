Украина и Румыния подписали декларацию о сотрудничестве в ключевых сферах

КИЕВ. 10 октября. УНН. Украина и Румыния подписали двустороннюю декларацию, которая фиксирует ключевые вещи взаимодействия, в частности сотрудничество в сфере безопасности, расширение экономического и логистического взаимодействия, транспортных связей и упрощение процедур пересечения границы, передает УНН.

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«Сегодня провели с господином Президентом Румынии содержательные и плодотворные переговоры. Отмечу договоренность относительно нашего стратегического партнерства – Украины и Румынии», - сообщил Зеленский.

По его словам, страны готовы построить именно такой уровень отношений.

«Подписали двустороннюю декларацию, которая фиксирует ключевые вещи нашего взаимодействия: и сотрудничество по безопасности, в частности в регионе Черного моря, и поддержку нашей формулы мира, и расширение экономического и логистического взаимодействия, транспортных связей, упрощение процедур пересечения границы, открытие новых пунктов пропуска на границе», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Украина и Румыния решили начать процесс поднятия отношений до уровня стратегического партнерства.

Скоро заработает «зерновой коридор» из Украины через Молдову в Румынию.