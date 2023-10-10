ЖКХ готовы к отопительному сезону — Кубраков

КИЕВ. 10 октября. УНН. Более 99% объектов ЖКХ готовы к новому отопительному сезону 2023/24 года. О завершении подготовки к холодам украинских жилищно-коммунальных хозяйств сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает УНН.

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“Мы закончили подготовку к отопительному сезону 2023/24. По состоянию на 1 октября более 99% объектов ЖКХ готовы. Городов и общин на подконтрольных территориях, куда невозможно будет подать тепло, нет. В ближайшие недели тепло появится во всех украинских домах, но в соответствии с погодными условиями в некоторых громадах уже начинают подключать к отоплению социальные объекты”, — сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Детали

Решение о завершении подготовительных работ к осенне-зимнему периоду объявили на очередном заседании штаба, на котором о готовности своих регионов отчитались руководители областных военных администраций, а также представители министерств, народные депутаты и представители отрасли.

Согласно информации министра Кубракова за время подготовки были созданы необходимые резервы оборудования и материалов. А также профинансированы общины, которые подавали запросы на восстановление критической инфраструктуры.

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Среди подготовительных мероприятий, в частности, провели специальные учения на случай очередных атак россиян по украинской критической инфраструктуре. Работники теплоснабжающих предприятий, операторы газораспределительных систем, и работники ГСЧС отработали возможности оперативного подключения оборудования в условиях повреждения объектов тепло - и водоснабжения.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Украине достаточно накопленных запасов энергоносителей и объектов генерации для прохождения отопительного сезона 2023/2024.