Зеленский назначил новым главой Полтавской ОВА Филиппа Пронина
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Филиппа Пронина главой Полтавской ОВА, передает УНН.
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"Назначить Пронина Филиппа Евгеньевича главой Полтавской областной государственной администрации", - говорится в указе №686/2023.
Напомним
5 сентября Кабинет министров на своем заседании согласовал кандидатуру нового главы Полтавской ОВА.
Справка
Пронин был заместителем председателя Агентства по поиску и управлению активами (АРМА). Ранее работал налоговым и финансовым аналитиком в частном секторе. Затем работал в Государственной службе финансового мониторинга Украины.
Также представлял Украину в минских переговорах о нарушении рф Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
В 2017 году возглавил Управление обнаружения и розыска активов АРМА, а в 2020 - был назначен заместителем председателя Агентства. В 2021 году вошел в состав Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.