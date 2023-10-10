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Зеленский назначил новым главой Полтавской ОВА Филиппа Пронина

Зеленский назначил новым главой Полтавской ОВА Филиппа Пронина

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Филиппа Пронина главой Полтавской ОВА, передает УНН.

Цитата

"Назначить Пронина Филиппа Евгеньевича главой Полтавской областной государственной администрации", - говорится в указе №686/2023.

Напомним

5 сентября Кабинет министров на своем заседании согласовал кандидатуру нового главы Полтавской ОВА.

Справка

Пронин был заместителем председателя Агентства по поиску и управлению активами (АРМА). Ранее работал налоговым и финансовым аналитиком в частном секторе. Затем работал в Государственной службе финансового мониторинга Украины.

Также представлял Украину в минских переговорах о нарушении рф Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

В 2017 году возглавил Управление обнаружения и розыска активов АРМА, а в 2020 - был назначен заместителем председателя Агентства. В 2021 году вошел в состав Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Источник: УНН
Теги: Украина, Полтава и Полтавская область, Владимир Зеленский
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