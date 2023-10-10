Украина упрощает импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА

КИЕВ. 10 октября. УНН. Кабинет Министров Украины отдельным постановлением упрощает импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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«Правительство максимально упростило ввоз беспилотников. Расширили перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля», - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что правительство сняло бюрократические препятствия для закупок украинских дронов.

«Сегодня отдельным постановлением упрощаем импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА. Это обеспечит наши потребности и позволит нарастить выпуск беспилотников. В этом году производство уже выросло в сотню раз, и вырастет еще больше», - рассказал Шмыгаль.

Так, представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин внес изменения в порядок реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов к беспилотным системам и боевым частям беспилотных систем для содействия производству боеприпасов и боевых частей к беспилотным системам путем установления упрощенного порядка осуществления процедур государственного экспортного контроля при осуществлении импорта товаров военного назначения и двойного использования производителями боеприпасов и боевых частей к беспилотным системам.

Дополнение

Правительство упростило процедуру ввоза комплектующих для беспилотников.