В администрации Байдена рассматривают возможность объединить помощь Украине и Израилю в один пакет

КИЕВ. 10 октября. УНН. Для обеспечения дополнительного финансирования Украины со стороны США представители Белого дома и отдельные законодатели могут предложить связать помощь Украине в один пакет с Израилем. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Администрация Байдена и отдельные представители Конгресса активно обсуждают объединение помощи Израилю и финансирования Украины. Законодатели, которые поддерживают Украину, рассчитывают, что такой шаг поможет преодолеть противодействие некоторых представителей Республиканской партии, которые не одобряют продолжение поддержки Украины. При этом ожидается, что за выделение помощи Израилю Конгресс проголосует единогласно.

При этом бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сказал NBC, что еще не видел подобных инициатив и выразил сомнение, что помощь Израилю не "должна быть в заложниках чего-то другого".

Однако Белый дом спокойно оценивает политическую жизнеспособность объединения помощи Украине и Израилю, заявил NBC представитель администрации.

«И то, и другое важно, и мы достаточно большая, экономически жизнеспособная и достаточно динамичная страна, чтобы иметь возможность поддерживать и то, и другое», - сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям адмирал Джон Кирби.

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