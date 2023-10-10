рф не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы
КИЕВ. 10 октября. УНН. Генеральная Ассамблея ООН не поддержала избрание россии членом Совета Организации по правам человека на 2024-2026 годы, передает УНН.
Детали
Так, среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы, которых было сегодня избрано, россии нет.
Среди избранных членов Совета ООН по правам человека на срок 2024-2026:
· Албания
· Бразилия
· Болгария
· Бурунди
· Китай
· Кот-д'ивуар
· Куба
· Доминиканская Республика
· Франция
· Гана
· Индонезия
· Япония
· Кувейт
· Малави
· Нидерланды
Дополнение
россия стремилась вернуться в Совбез ООН по правам человека путем тайного голосования. москва рассматривала это как решающее испытание усилий Запада удержать рф в дипломатической изоляции из-за ее вторжения в феврале 2022 года в Украину.