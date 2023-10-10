рф не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы

КИЕВ. 10 октября. УНН. Генеральная Ассамблея ООН не поддержала избрание россии членом Совета Организации по правам человека на 2024-2026 годы, передает УНН.

Детали

Так, среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы, которых было сегодня избрано, россии нет.

Среди избранных членов Совета ООН по правам человека на срок 2024-2026:

· Албания

· Бразилия

· Болгария

· Бурунди

· Китай

· Кот-д'ивуар

· Куба

· Доминиканская Республика

· Франция

· Гана

· Индонезия

· Япония

· Кувейт

· Малави

· Нидерланды

Дополнение

россия стремилась вернуться в Совбез ООН по правам человека путем тайного голосования. москва рассматривала это как решающее испытание усилий Запада удержать рф в дипломатической изоляции из-за ее вторжения в феврале 2022 года в Украину.