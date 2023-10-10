Утечка газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией: правительство Финляндии подозревает причастность к инциденту россии

КИЕВ. 10 октября. УНН. К инциденту с утечкой газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией может быть причастна рф. Об этом пишет финское издание Iltalehti со ссылкой на собственные источники в правительстве и Силах обороны, передает УНН.

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“Вполне вероятно, что повреждение как газопровода, так и кабеля связи является результатом внешней деятельности. Причина повреждения еще не ясна, расследование продолжается в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией”, — сказал президент Финляндии Саули Ниинисто в заявлении журналистам.

Детали

Издание Iltalehti, ссылаясь на данные собственных источников в правительстве, сообщили, что руководство Финляндии и Силы обороны подозревают в повреждении газопровода именно россию.

Причины повреждения газопровода и телекоммуникационного кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию под дном Балтийского моря, в настоящее время совместно расследуют Силы обороны обеих стран.

Расследование внешнего повреждения трубопровода начало и финское бюро расследований. Там отметили, что сейчас проверяют версию о том, нанесен ли ущерб намеренно или случайно. В бюро также добавили, что размер повреждения такой, что указывает на умышленные действия. Поэтому, вероятнее всего, это было именно внешнее вмешательство.

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что повреждение трубопровода вызывает “опасения”, однако энергоснабжение Финляндии остается стабильным. А повреждение телекоммуникационного кабеля не повлияло на общее подключение Финляндии.

Во время пресс-конференции журналистам, по ситуации на газопроводе, премьер отметил, что на газ приходится 5% энергоснабжения Финляндии.

Дополнительно

В настоящее время газопровод Balticconnector закрыт. Такое решение приняли в воскресенье утром из-за опасений, что газ будет вытекать из дыры в 77-километровом (48-мильном) трубопроводе. Финское правительство заявило, что ремонт продлится месяцы, и стоимость газа в Финляндии может несколько вырасти зимой из-за этого витка. Но на цены за электроэнергию, вероятно это существенно не повлияет.

Впрочем, согласно данным аналитиков, европейские цены на газ выросли уже во вторник во второй половине дня после новостей с повреждением газопровода. Причем базовый голландский контракт на первый месяц коснулся TRNLTTFMc1 49,75 евро за мегаватт-час (МВтч) согласно данным LSEG, что является самым высоким уровнем за шесть месяцев.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет делиться информацией об убытках и готово поддержать своих союзников — Финляндию и Эстонию.

Северные и балтийские соседи также предложили помощь.

“Швеция поддерживает наших северо-балтийских коллег и готова предложить любую помощь в повреждении подводной инфраструктуры между Финляндией и Эстонией”, — заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром в сообщении на X, ранее известном как Twitter.

Президент Латвии Эдгард Ринкевичс также выразил “солидарность и поддержку” Финляндии и Эстонии.

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Справочно

Трубопровод между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии пересекает Финский залив, рукав Балтийского моря, который простирается на восток в русские воды и заканчивается в порту Санкт-Петербурга.

В 2022 году более крупные газопроводы Nord Stream, проходящие через Балтийское море между россией и Германией, были повреждены взрывами, которые власти назвали преднамеренными актами саботажа.

Газопровод Balticconnector был открыт в декабре 2019 года, чтобы помочь интегрировать рынки газа в регионе, предоставляя Финляндии и балтийским странам Эстонии, Латвии и Литве большую гибкость поставок.

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Финляндия в прошлом году арендовала плавучее хранилище и установку регазификации (FSRU) для приема сжиженного природного газа (СПГ), заменив таким образом поставки из россии, которые были прекращены в результате вторжения москвы в Украину.

Финский телекоммуникационный оператор Elisa отдельно заявил, что поврежденный кабель использовался в основном для резервных целей и на услуги компании это повреждение не повлияло.