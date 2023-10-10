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Германия готовит второй зимний пакет помощи Украине. В него войдет Patriot

Германия готовит второй зимний пакет помощи Украине. В него войдет Patriot

КИЕВ. 10 октября. УНН. Германия готовит второй зимний пакет военной помощи Украине. В частности, в него войдет система Patriot. Об этом сообщает Минобороны Германии, передает УНН.

Цитата

"Германия готовит второй зимний пакет для Украины: чтобы защитить критическую инфраструктуру и обеспечить дальнейшую поддержку, Германия предоставляет дополнительную противовоздушную оборону с помощью Patriot, IRIS-T SLM & SLS стоимостью около 1 миллиарда евро, а также три зенитные установки Gepard", - говорится в сообщении.

Дополнение

Зеленский ранее сообщал, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия
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