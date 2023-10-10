Законопроект о медицинском каннабисе допустили ко второму чтению

КИЕВ. 10 октября. УНН. Законопроект о медицинском каннабисе допустили к второму чтению. Об этом в Фейсбуке сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина, передает УНН.

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“Комитет здоровья нации рекомендовал законопроект о медицинском каннабисе к 2 чтениям. Почти тысяча поправок, десятки часов обсуждений с правоохранителями, аграриями, депутатами и общественностью: мы сделали все, чтобы пациенты могли получить лекарства как можно скорее, бизнес имел возможности для работы в Украине, а весь процесс был под четким и прозрачным контролем государства. Так далеко медицинский каннабис еще не заходил за всю историю Украины. Ждем 2-не чтение, верим, что на этот раз получится.”, — написала нардеп Ольга Стефанишина.

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Информацию о рекомендации законопроекта ко второму чтению подтвердил и нардеп Ярослав Железняк. Он отметил, что впереди последний этап принятия этого закона — голосование в зале парламента.

Напомним

13 июля Верховная Рада поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса в первом чтении.

Заместитель министра здравоохранения’я — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщал, что нормы относительно того, как будет контролироваться оборот, производство лекарств с медицинским каннабисом, не будут отличаться от контроля за другими наркотическими средствами.

Также Кузин заявлял, что после принятия законопроекта о легализации медицинского каннабиса в Украине обновят протоколы лечения по соответствующим группам заболеваний и будут имплементировать лучший опыт.