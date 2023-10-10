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Украина и Румыния планируют провести совместное заседание чиновников — Зеленский

Украина и Румыния планируют провести совместное заседание чиновников — Зеленский

КИЕВ. 10 октября. УНН. В ближайшие недели готовится совместное заседание чиновников Украины и Румынии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Цитата

“В парламенте Румынии большинство — за нас. Правительство Румынии — уже в ближайшие недели мы готовим совместное заседание чиновников Украины и Румынии”, — сообщил Зеленский.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский также выразил благодарность президенту Румынии Йоханнису, и всему румынскому политическому классу и обществу за поддержку Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем сената Николая Щука и временным исполняющим обязанности председателя Палаты депутатов парламента Румынии Альфредом Симонисом в Бухаресте.

Источник: УНН
Теги: Украина, Румыния, правительство, Президент, заседание
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