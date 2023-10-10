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Байден поговорил с Нетаньяху и вскоре обратится к нации

Байден поговорил с Нетаньяху и вскоре обратится к нации

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент США Джо Байден завершил разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и вскоре обратится к нации по поводу войны в Газе. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на Белый дом, передает УНН.

Детали

Ожидается, что результаты вызова будут обнародованы в ближайшие час мы.

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Дополнение

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории Сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛе заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газом.

Источник: УНН
Теги: США, Израиль
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