Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться в президенты

КИЕВ. 11 октября. УНН. Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты на второй срок, только если выборы будут проходить во время войны. Об этом он рассказал во вторник вечером журналистам из Румынии, сообщает Digi24, пишет УНН.

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«Если бы война продолжалась – так, если бы война закончилась – нет. Я не могу сбежать во время войны», – заявил президент.

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Также Владимир Зеленский заявил, что полномасштабная война россии против Украины находится уже на завершающем этапе. На вопрос, доволен ли Зеленский скоростью украинского контрнаступления, президент ответил, что вызовов много, но инициатива за Украиной.