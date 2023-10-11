Зеленский прибыл в Брюссель: заявил о важности визита в штаб-квартиру НАТО для устойчивости этой зимой

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в среду сообщил, что находится в Брюсселе, где посещает штаб-квартиру НАТО и проведет встречи с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином, пишет УНН.

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"Брюссель, Бельгия. Визит в штаб-квартиру НАТО, который будет иметь важное значение для нашей устойчивости этой зимой. Проведу встречи с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, министром обороны США Ллойдом Остином. Впервые офлайн приму участие в заседании формата «Рамштайн». Имею важное обращение ко всем присутствующим министрам обороны стран – участницам этой мощной коалиции", - отметил Президент в соцсетях.

По его словам, во второй раз с начала полномасштабной войны рн проведет переговоры в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. Главное – наша общая защита свободы и людей, отметил Зеленский.

Напомним

Столтенберг сегодня принимает Зеленского в штаб-квартире НАТО.