В формате "Рамштайн" Зеленский будет обсуждать три конкретные вещи: ПВО, дальнобойное оружие и артиллерию

КИЕВ. 11 октября. УНН. Во время встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» будут обсуждать три ключевых темы – предоставление Украине системы ПВО, возможность получить дальнобойное оружие и дополнительную артиллерию. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал на брифинге журналистам во время визита в штаб-квартиру НАТО, передает корреспондент УНН.

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«Следующая зима для нас будет одной из самых серьезных проблем. Мы подготовились, но нам нужна поддержка. Наши приоритеты – системы противовоздушной обороны, оборонительный щит, который нам нужен в определенных точках нашей земли, чтобы сохранить энергетическую сеть, людей, зерно для поставок в Африку и Азию. Также – дальнобойные ракеты или дальнобойное оружие, которое поможет нам изгнать россию с нашей земли. И третий приоритет – артиллерийские системы, которые нам нужны, чтобы обороняться. Это не о контрнаступлении, потому что контрнаступление – это одно направление, но мы также должны обороняться, поскольку противостоим большой армии российских террористов», - сказал он.

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Президент отметил, что переговоры с министрами обороны стран НАТО крайне важны для поддержки Украины в войне.

Во время визита Президент Зеленский впервые примет участие в заседании формата «Рамштайн» офлайн, проведет встречи с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, министром обороны США Ллойдом Остином и переговоры с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

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