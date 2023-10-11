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Бельгия обещает Украине F16 в 2025 году - министр обороны

Бельгия обещает Украине F16 в 2025 году - министр обороны

Людивин Дедондер

КИЕВ. 11 октября. УНН. Бельгия обещает отправить в Украину истребители F-16 в рамках военной помощи. Также страна примет участие в обучении пилотов ВСУ, сообщила в эфире RTL министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, передает УНН.

Детали

По словам Дедондер, такая передача боевых самолетов будет осуществляться "в зависимости от увеличения мощности наших новых F-35". При этом глава Минобороны Бельгии не уточнила, сколько именно самолетов будет отправлено в Украину.

Помимо отправки боевых самолетов, Бельгия продолжит обучение пилотов и предложит позаботиться о техническом обслуживании всего флота коалиционных F-16. По ее словам, цель – продолжать оказывать помощь Украине.

Министр высказалась об обучении пилотов в Бельгии, Дании и, возможно, еще в одной из стран Евросоюза.

"Бельгийский персонал будет готовить украинских пилотов в Бельгии, Дании и, вероятно, в одной из стран Европейского Союза. Пока мы еще не говорим об Украине. Мы находимся в процессе предоставления возможности Украине модернизировать свои Вооруженные силы. И я думаю, что то, что мы здесь предлагаем, является фундаментальным и намного лучше, чем простое объявление об отправке нескольких F-16", - заявила Дедондер.

Напомним

Министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега — министр обороны Бельгии Людивин Дедондер недавно провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предоставление Украине самолетов F-16 и обучение украинских пилотов.

Источник: УНН
Теги: Украина, военная помощь, истребители, Бельгия
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