Зеленский обсудил с министром обороны США Остином усиление ПВО накануне зимы

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойд Остином. Обсудили потребности украинского войска и важность усиления систем противовоздушной обороны накануне зимнего периода, пишет УНН.

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«Содержательная встреча с министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином и новым председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Обсудили насущные потребности украинской армии и важность усиления ПВО именно накануне зимнего периода. Спасибо за непоколебимость оборонной и политической поддержки Украины со стороны США», - написал Зеленский в Telegram.

Дополнение

В Брюсселе состоялось 16-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины под руководством США. Впервые участие во встрече офлайн принял президент Украины Владимир Зеленский.