"Рамштайн-16": Зеленский призвал продолжать давить на россию и предоставить Украине системы ПВО большого радиуса действия

КИЕВ. 11 октября. УНН. Одним из самых серьезных вызовов перед Украиной станет прохождение этого зимнего периода, и помочь в этом могут дополнительные системы противовоздушной обороны от союзников. Об этом во время встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

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«Эти почти 600 дней полномасштабной войны показали три важные вещи. Первая - путину не дастся Украина. Вторая – россия не может позволить себе гонку вооружений. Третья – демократия может одержать победу в этой битве. Сейчас не время порабощения государств. А все знают, что амбиции москвы никогда не были ограничены Украиной. Теперь мы все хотим, чтобы эти амбиции были обезврежены в Украине в ближайшее время», - сказал Президент.

Он отметил, что для ускорения завершения этой войны необходимы возможности для защиты суверенной территории Украины и гарантии безопасности после завершения войны.

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время на россию нужно продолжать оказывать давление на поле боя, чтобы не возникла пауза в боевых действиях, которой россия может воспользоваться для восстановления.

«россия потеряла инициативу, и мы продолжаем давление на нее, именно наши военнослужащие определяют ход событий. россия не может своими силами вести эту войну, ей нужен Иран и Северная Корея», - сказал он.

Глава государства призвал к усилению давления и подчеркнул, что одной из самых сложных задач перед Украиной станет прохождение следующей зимы, поскольку россия снова может атаковать энергетическую инфраструктуру, и поэтому Украина нуждается в усилении ПВО.

«При этом именно противовоздушная оборона станет ответом на вопрос о том, когда завершится эта война, и завершится ли она справедливо для Украины. Убежден, так и будет. Защита неба – это гарантия того, что в городах будет нормальная жизнь, что восстановится экономика. ПВО большого радиуса действия могут обеспечить функционирование коридоров в Черном море и регионе Дуная. Также это будет означать, что российские самолеты не смогут достичь украинских границ. Это станет победой Украины и провалом ключевой стратегии россии – стратегии террора» - сказал Зеленский.

Он добавил, что когда это произойдет, миллионы украинцев смогут вернуться из-за границы, где нашли временное убежище.

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