Бельгия планирует фонд помощи Украине на 1,7 млрд евро: используют деньги от замороженных российских активов

КИЕВ. 11 октября. УНН. Бельгия планирует создать в этом году фонд для поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро. Источником для этого фонда будут миллиарды замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо во время встречи с представителями СМИ совместно Президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

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«Основание Украинского фонда на 1,7 миллиарда евро. Источником для этого фонда будут миллиарды российских активов, которые заморожены в Бельгии. Мы в Бельгии имеем налогообложение на доходы с тех замороженных российских активов. В прошлом году нам стало очевидно, что налоги с доходов найти активы должны на 100% быть направлены на помощь украинскому народу. Мы так сделали в прошлом году, и сделаем этого через фонд размером в 1,7 миллиарда евро», - сказал Де Кроо.

Он рассказал, что эти средства пойдут на военное оборудование, на гуманитарную поддержку, а также на европейский механизм мира, на макроэкономическую помощь.

Дополнение

Замороженные российские активы могут принести не менее 3 млрд евро сверхприбыли. Европейская комиссия планирует обложить их налогом и перечислить в бюджет Евросоюза, чтобы направить на помощь Украине.