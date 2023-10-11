Мы приближаемся к НАТО - Зеленский

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в любом случае приближается к НАТО. Это видно по соответствующим сигналам. Об этом он сказал во время встречи с представителями СМИ совместно с премьер-министром Королевства Бельгия Александром Де Кроо, передает корреспондент УНН.

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«Что касается Столтенберга. Я очень рад, что у него такая позиция, абсолютно четкая. У нас был предметный разговор. Мы все работаем над тем, чтобы Украина была в Альянсе. Но мы знаем, что решает не только Украина, не только Генсек НАТО, решают все члены НАТО, поэтому будем давить», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что ему сложно сказать, каков будет результат на следующем саммите.

«Какой будет результат на следующем саммите мне сегодня сложно сказать, увидим. В любом случае мы приближаемся к Альянсу и мы это видим с вами по соответствующим сигналам, сегодня один из них», - заявил Зеленский.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены Альянса согласились на вступление Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сотрудничество с ведущими мировыми производителями вооружений для внедрения стандартов НАТО.