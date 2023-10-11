Зеленский о влиянии конфликта на Ближнем Востоке: партнеры уверяют, что никто не бросит Украину

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский, комментируя влияние конфликта на Ближнем Востоке на поддержку Украины, заявил, что партнеры уверяют, что Киев все равно будет получать помощь. Однако в любом случае чем больше вызовов, тем больше нужно расфокусировать свое внимание. Об этом он сказал во время встречи с представителями СМИ совместно с премьер-министром Королевства Бельгия Александром Де Кроо, передает корреспондент УНН.

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«Мы поднимали вопросы относительно напряженной ситуации в Израиле, и как это может влиять. Конечно партнеры уверяют, что Украина все равно будет получать помощь, никто не будет бросать Украину. Мы верим нашим партнерам, но без сомнения могу сказать, что в любом случае чем больше вызовов, тем больше нужно расфокусировать свое внимание. Это абсолютно понятно», - сказал Зеленский.

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Зеленский заявлял, что Украина считает, что россия одна из тех стран, которая помогала и стоит за нападением террористической группировки ХАМАСа на Израиль.

Аналитики Института изучения войны заявили, что российское правительство использует и, вероятно, продолжит использование нападения ХАМАСа в Израиле, чтобы уменьшили поддержку Украины со стороны Запада и США.