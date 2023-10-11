Папа призвал молиться за мир в Украине и за жертв землетрясения в Афганистане

КИЕВ. 11 октября. УНН. Папа Римский Франциск возобновил свой призыв к молитве за мир в Украине, а также направил свое мнение в Афганистан, в котором в результате разрушительного землетрясения погибли тысячи людей. Об этом пишет Vatican News, сообщает УНН.

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«Будьте настойчивы в молитве за всех, кто страдает от голода, несправедливости и войны, а особенно за дорогую и многострадальную Украину», – отметил Папа Франциск.

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Встречаясь с паломниками во время общей аудиенции Папа Франциск в очередной раз призвал к молитве за Украину и к солидарности с народами, страдающими от природных катаклизмов.

Папа также посвятил отдельные слова народу Афганистана.

«Призываю всех людей доброй воли помочь этому народу, который и без того подвергается тяжелым испытаниям, и таким внести свой вклад в духе братства, чтобы облегчить страдания народа и поддержать необходимое восстановление», - резюмировал он.

Напомним

Субботние землетрясения в Афганистане - одно с магнитудой 6,3 - были одними из самых смертоносных в мире в этом году. По меньшей мере 2400 человек погибли и более 2000 получили ранения.

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