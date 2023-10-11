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Суд оставил Шуфрича под стражей

Суд оставил Шуфрича под стражей

КИЕВ. 11 октября. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей нардепа Нестора Шуфрича, которого подозревают в государственной измене, передает УНН.

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“Оставить без изменений (меру пресечения — ред.). Поданные апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения”, — сказал судья.

Дополнение

Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест без возможности внесения залога до 13 ноября.

Служба безопасности Украины 15 сентября сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу. Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента фсб, задача которого — координация российской агентуры в Украине.

Источник: УНН
Теги: суд, Нестор Шуфрич, Украина
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