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Зеленский призвал мировых лидеров посетить Израиль ради поддержки людей, страдающих от террора

Зеленский призвал мировых лидеров посетить Израиль ради поддержки людей, страдающих от террора

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран мира посетить Израиль и поддержать людей, пострадавших от террористических атак. Об этом он сказал, находясь в Брюсселе на встречах в штаб-квартире НАТО, пишет УНН.

Цитата

«Я помню первые дни полномасштабной войны. Это началось с террористических ударов со стороны беларуси, затем пошла российская армия. Это была величайшая трагедия для нас. Так много погибших людей, так много смертей. И было очень важно не остаться наедине. Это может помочь спасти вашу нацию, людей, спасти вашу жизнь. Поэтому мои рекомендации лидерам – поехать в Израиль и поддержать людей. Я не говорю сейчас ни о каких институтах. Просто поддержать людей, пострадавших от террористических атак, которые погибают», – подчеркнул Глава государства.

Детали

Напомним, что Владимир Зеленский во время встреч поднимал вопрос об усилении украинской ПВО, предоставлении дальнобойного оружия и артиллерии.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль, Владимир Зеленский
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