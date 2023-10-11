Зеленский призвал мировых лидеров посетить Израиль ради поддержки людей, страдающих от террора

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран мира посетить Израиль и поддержать людей, пострадавших от террористических атак. Об этом он сказал, находясь в Брюсселе на встречах в штаб-квартире НАТО, пишет УНН.

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«Я помню первые дни полномасштабной войны. Это началось с террористических ударов со стороны беларуси, затем пошла российская армия. Это была величайшая трагедия для нас. Так много погибших людей, так много смертей. И было очень важно не остаться наедине. Это может помочь спасти вашу нацию, людей, спасти вашу жизнь. Поэтому мои рекомендации лидерам – поехать в Израиль и поддержать людей. Я не говорю сейчас ни о каких институтах. Просто поддержать людей, пострадавших от террористических атак, которые погибают», – подчеркнул Глава государства.

Детали

Напомним, что Владимир Зеленский во время встреч поднимал вопрос об усилении украинской ПВО, предоставлении дальнобойного оружия и артиллерии.

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