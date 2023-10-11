Канада объявила о новой военной помощи Украине

КИЕВ. 11 октября. УНН. Канада выделила Украине новый пакет военной помощи. Канада передаст зимнюю одежду и оборудование на сумму 25 миллионов канадских долларов (около 19 млн дол). Об этом сообщил министр обороны Бил Блэр, передает УНН.

Детали

Сообщается, что Блэр объявил, что Канада пожертвует Украине зимнюю одежду и оборудование на сумму 25 миллионов долларов. Сюда входят ботинки, термобелье и зимние спальные мешки. Сюда также входит военная форма для 2000 женщин-военнослужащих ВСУ, которая будет производиться в Канаде.

Также по его словам из инвентаря Канадских вооруженных сил будет передано:

· 2000 снарядов калибра 155 мм;

· Дымовые боеприпасы, в том числе 955 артиллерийских дымовых снарядов 155-мм и более 2000 дымовых снарядов для минометов;

· 2260 противогазов;

· 277 авиационных бомб массой 1000 фунтов и взрывателей;

· Различные типы 76-мм морских боеприпасов.

Дополнение

Украинские военнослужащие обучаются у канадских бойцов необходимым на поле боя навыкам.