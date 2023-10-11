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У Зеленского заявили, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в первом полугодии 2024 года

У Зеленского заявили, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в первом полугодии 2024 года

КИЕВ. 11 октября. УНН. Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в Facebook, передает УНН.

Цитата

«Именно во время председательства Бельгии в Совете ЕС (первое полугодие 2024 года) начнется фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС. И здесь председательство Бельгии не ограничится лишь символизмом – наш партнер будет поддерживать Украину с самого «институционального сердца» ЕС», - написал Жовква.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина почти выполнила семь рекомендаций Европейской комиссии и будет готова начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году.

К сообщило Politico, Европейский Союз готовится к началу переговоров с Украиной относительно ее будущего присоединения к блоку, официальное объявление об этом ожидается уже в декабре.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Офис президента Украины
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