Украина получила 1,15 млрд долларов грантовых средств от США

КИЕВ. 11 октября. УНН. Украина получила 1,15 млрд долларов грантовых средств от Соединенных Штатов Америки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство финансов Украины.

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«Сегодня, 11 октября, в государственный бюджет Украины поступил грант от Соединенных Штатов Америки в размере 1,15 млрд долларов США через целевой фонд многих доноров Всемирного банка», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что средства являются частью дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка “поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине” (PEACE in Ukraine).

«Проект имеет целью частичную компенсацию расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны. В 2023 году Украина получила уже 10,9 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов», - отмечается в сообщении.

Привлеченное грантовое финансирование направляется на возмещение расходов госбюджета, в частности на выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным сим’ям, выплаты жилищно-коммунальных субсидий), выплаты сотрудникам ГСЧС и на оплату труда работников государственных органов и педагогических учреждений.

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“Чрезвычайно благодарны правительству США за солидарность и беспрецедентную поддержку Украины. С начала полномасштабной войны в госбюджет Украины уже поступило 22,9 млрд долларов США от Соединенных Штатов“, - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Министерство финансов Украины совместно со Всемирным банком реализует Проект PEACE in Ukraine и обеспечивает прозрачность привлечения и использования средств, предоставленных партнерами по развитию. В сотрудничестве с компанией Делойт Консалтинг, которая реализует проект USAID SOERA, Минфин реализует мониторинг использования прямой бюджетной поддержки правительства США, а с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers Ukraine – проверку по согласованным процедурам с целью определения допустимых государственных расходов, проведенных Украиной в 2022 году в рамках проекта.