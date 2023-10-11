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Не ATACMS: глава Пентагона назвал приоритеты американской помощи Украине

Не ATACMS: глава Пентагона назвал приоритеты американской помощи Украине

КИЕВ. 11 октября. УНН. Для США приоритетными вопросами по помощи Украине являются дополнительные системы ПВО и боеприпасы для артиллерии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга по итогам «Рамштайна-16», передает корреспондент УНН.

У Остина спросили, когда США передадут Украине ракеты ATACMS, однако он заявил, что говорить о них сегодня ничего не будет.

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«Об ATACMS я ничего не буду сегодня говорить, но мы сосредоточены на том, что мы считаем Украине наиболее нужно. Это те вещи, о которых говорил сегодня Зеленский. А он говорил о необходимости дополнительных систем ПВО и дополнительных боеприпасах к артиллерии. Это приоритет и мы этим занимаемся», - рассказал Остин.

Дополнение

CNN сообщало, что США не планируют в ближайшее время предоставлять Украине ATACMS.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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